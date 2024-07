Matthias-Reim-Fans, die am Freitag zu dessen heißerwartetem Konzert auf der Esslinger Burg gekommen waren, mussten am Abend stark sein. Um 20.20 Uhr war das Konzert vorbei, bevor es richtig begonnen hatte. Wegen eines Gewitters wurde der Auftritt des Pop-, Rock- und Schlagersängers vor der malerischen Mittelalter-Kulisse abgebrochen.

Reim wandte sich laut Konzertbesuchern an die Fans, bevor die Show nach nur einer knappen halben Stunde unterbrochen wurde. Per Lautsprecherdurchsage wurden alle Besucher aufgefordert, das Gelände wegen des drohenden Gewitters zu verlassen, die Notausgänge wurden geöffnet.

Lesen Sie auch

Wie es mit Ticketerstattungen aussieht, darüber war über die Social-Media-Kanäle des Künstlers, die bei Konzertabsagen häufig früh informieren, am Freitagabend (Stand: 21 Uhr) zunächst noch nichts zu erfahren.

„Einer der traurigsten Tage meines Lebens“

Dafür wandte sich Reim inzwischen auf Instagram an seine Fans und richtete gefühlvolle Worte an sie. „Hey Leut, ich könnte heulen“, begann er das Videostatement in seiner aktuellen Story, in der er um Verständnis für die Veranstalterentscheidung warb. Und schloss seine Botschaft mit den Worten: „Heute ist einer der traurigsten Tage meines Lebens.“

Bevor das traditionsreiche „Kino auf der Burg“ beginnt, waren drei Live-Konzerte geplant: Mit der Band Saltatio Mortis, dem Sänger Matthias Reim und der Sängerin Kerstin Ott.