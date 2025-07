Fans der Band Iron Maiden sind anspruchsvoll. Sie erwarten bei dem Konzertspektakel, das am Samstag auf dem Cannstatter Wasen stattfindet, nicht nur, dass die Briten all ihre Hits spielen, die sich in 50 Jahren Bandgeschichte angesammelt haben, sondern auch einen Auftritt des Iron-Maiden-Maskottchens Eddie.

Wer ist eigentlich dieser Eddie?

Eddie ist für Iron Maiden, was Fritzle für den VfB ist. Ja, nicht nur Sportvereine haben Maskottchen. Weil Iron Maiden aber nicht Fußball spielen, sondern Heavy Metal, sieht Eddie nicht knuddelig aus, sondern ist eine Horrorfigur. Sie stammt von dem britischen Künstler Derek Riggs und hatte ursprünglich noch keine langen zotteligen Haare, weil Riggs eigentlich dachte, dass diese Figur gut auf das Cover einen Punkalbum passen würde.

Seit 1980 das Debüt von Iron Maiden erschien, schmückte er jedes Albumcover der Band. Und es gibt kaum einen Merchandise-Artikel, bei dem nicht Eddie zu sehen ist – T-Shirts, Poster, Spielfiguren. Undie Pop-up-Kneipe, die Iron Maiden während ihrer Tour stets in den Städten einrichten, in denen sie auftreten, trägt natürlich auch seinen Namen: Eddie’s Dive Bar.

Ist Eddie in Stuttgart Teil der Show?

Selbstverständlich ist Eddie Teil der Show! Das hatte Iron Maidens Manager Rod Smallwood bereits vor dem Start der Tour angekündigt, die am 27. Mai in Budapest gestart ist und bis ins Jahr 2026 dauern soll: „Wir haben bereits seit Monaten hart daran gearbeitet, eine noch spektakulärere und aufwändigere neue Show auf die Beine zu stellen, die die Songs mehr zum Leben erwecken wird, als wir es jemals zuvor konnten. Für Iron Maiden und natürlich auch für Eddie werden das zwei gewaltige Jahre werden, und wir sind sehr aufgeregt darüber, was wir im Laufe unseres gesamten 50. Jahres für euch Fans noch in petto haben. Ich verspreche, dass ihr alle sehr glücklich sein werdet!“

Wer allerdings die riesige aufblasbare Eddie-Figur, die bei früheren Tourneen schon auf der Bühne war, erwartet, wird enttäuscht. Dafür wird – wenn man sich auf die bisherigen Konzertberichte verlassen kann – ein immer noch ziemlich großer Eddie vor allem dann auf die Bühne kommen, wenn Iron Maiden ältere Stücke spielen.

Welche Songs stehen auf dem Programm?

Bei der aktuellen „Run for Your Lives“-Tournee haben Iron Maiden bisher ihre Setlist nie verändert. Auch in Suttgart kann man also mit diensen Songs in dieser Reihenfolge rechnen:

Murders in the Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom of the Opera

The Number of the Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes to Midnight

Rime of the Ancient Mariner

Run to the Hills

Seventh Son of a Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Zugaben

Aces High

Fear of the Dark

Wasted Years

Bevor die Band auf die Bühne kommt, wird stets „Doctor Doctor“ von UFO vom Band abgespielt, und nach der letzten Zugabe kommt der Monty-Python-Song „Always Look on the Bright Side of Life“ aus den Boxen.