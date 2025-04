Konzert auf dem Cannstatter Wasen: Gibt es noch Tickets für Iron Maiden in Stuttgart?

1 Die Band Iron Maiden kommt nach Stuttgart Foto: Veranstalter/JOHN McMURTRIE

Iron Maiden treten am 26. Juli auf dem Cannstatter Wasen auf. Hat man jetzt noch Chancen auf Eintrittskarten? Was wir über die Tour der Heavy-Metal-Band und das Konzert in Stuttgart wissen.











Link kopiert



Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben: Im September 2024 gab die Band Iron Maiden bekannt, dass sie im Rahmen ihrer „Run For Your Lives World Tour 2025/26“ mehrere Konzerte in Deutschland geben wird. Und wer sich dann nicht gleich auch Tickets für die Show am 26. Juli auf dem Cannstatter Wasen gesichert hat, hat jetzt ein Problem.