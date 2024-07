Konzert auf dem Cannstatter Wasen: AC/DC spielt in Stuttgart – und es gibt Probleme bei der S-Bahn

Das AC/DC-Konzert auf dem Cannstatter Wasen ist wohl eines der größten Events dieses Jahres in Stuttgart. Viele Fans fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Konzerten. Die Vorfreude könnte kaum größer sein – und dann kommt die Bahn nicht? Aktuell dürften Unregelmäßigkeiten im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr einigen Fans Kopfzerbrechen bereiten. Auf der Linie S1 ist es etwa zu Teilausfällen gekommen, einzelne Bahnen fuhren den Bahnhof Kirchheim (Teck) nicht mehr an, wie ein Sprecher der S-Bahn Stuttgart, bestätigte.

Auch auf X (ehemals Twitter) teilte die S-Bahn Stuttgart mit, dass es zu Fahrplanabweichungen auf den Linien S1, S2 und S3 kommt.

Das habe mit einer Signalstörung im Bereich des Bahnhofs Bad Cannstatt am Nachmittag zu tun. Zwei Gleise konnten laut dem Sprecher 40 Minuten lang nicht mehr angefahren werden. Das habe in beide Richtungen zum Aufstauen des Verkehrs geführt. Um diesen Stau aufzulösen, mussten Verbindungen umdisponiert werden. So kam es zu den Teilausfällen wie denen in Kirchheim (Teck) und den Verspätungen.

Auf X riet die S-Bahn Stuttgart AC/DC Fans dazu, ihre Fahrt online zu überprüfen und rechtzeitig loszufahren. Doch sie werden es wohl rechtzeitig zum Konzert schaffen: Aktuell stabilisiere sich der Verkehr wieder, so der Sprecher. Aber auch er rät dazu, gegebenenfalls früher loszufahren.