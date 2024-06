Konzert Anastasia Kobekina in Ludwigsburg: Von einem Klang-Zuckerl zum nächsten

1 Musikalischen Hochleistungssport präsentierte die Russin Anastasia Kobekina in Ludwigsburg. Foto:

Bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen stellt sich die erst 22-jährige Cellistin Anastasia Kobekina vor und begeistert das Publikum mit ihrem virtuosen Spiel.











In Venedig sind die Wege nicht gerade. Hier eine Kurve, ein Kanal, wer weiß, wo man am Ende landet. Ein Konzert unter dem Titel „Venedig“ hat also gute Gründe für Überraschungen und darf sich auch mal verlaufen – besonders dann, wenn eine Persönlichkeit wie die Russin Anastasia Kobekina die Musik zusammenstellt. Die erst 22-Jährige gilt vielen als Cellistin der Stunde; ihr temperamentvolles Auftreten, ihr interpretatorischer Eigensinn und ihr variables Spiel zwischen wildem Ausdruck und Exzentrik erinnert an Patricia Kopatchinskaja.