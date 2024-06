1 Gesundheitsproblem stoppt Pearl Jam. Foto: imago images/ZUMA Press

Die Fans sind enttäuscht: Pearl Jam mussten ihr London-Konzert absagen. Eine Erkrankung in der Band ist der Grund dafür. Einen Nachholtermin wird es offenbar nicht geben.











Die US-amerikanische Band Pearl Jam hat ihr Konzert am Samstag (29. Juni) in London abgesagt. Einen Nachholtermin gibt es nicht, wie die Band am Freitag bekanntgab. Der Grund sei ein Krankheitsfall in der Band. Wen es getroffen hat, ist bislang unklar.