Konzern hofft auf konstruktive Lösung: Unerlaubte Bildnutzung? Samsung weist Vorwürfe von Dua Lipa zurück

Dua Lipa hat Samsung auf mindestens 15 Millionen Dollar verklagt. Der zentrale Vorwurf: Der Konzern soll ohne Erlaubnis ein Foto von ihr für Werbezwecke genutzt haben. Das weist Samsung zurück.
Samsung hat die Vorwürfe von Dua Lipa (30) wegen einer angeblich unerlaubten Nutzung eines Fotos zurückgewiesen. "Das Bild von Dua Lipa wurde im Jahr 2025 verwendet, um Inhalte von Drittpartnern darzustellen, die auf Samsung TVs verfügbar sind", heißt es in einem Statement des Elektronikkonzerns. Das Foto sei ursprünglich von einem Content-Partner geliefert worden. Samsung habe das Foto erst genutzt, als dieser versichert habe, alle notwendigen Rechte eingeholt zu haben - "einschließlich der Nutzung auf Verkaufsverpackungen".