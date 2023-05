1 Innerhalb von ein paar Stunden haben sich die Sammelstellen gefüllt. Foto: STZN/privat

Der Verein Tier-Engel unterwegs und ein Paar aus Bietigheim organisieren innerhalb von ein paar Stunden einen 40-Tonner und Sachspenden. Am Donnerstag geht’s los – die Hilfsbereitschaft der Menschen ist riesig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Eigentlich kümmern sie sich um Tiere in Not. Doch die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands und die Bilder von Menschen, die alles, was sie hatten, durch die Schlamm- und Wassermassen verloren haben, ließ sie nicht los. Orte unter Wasser, zerstörte Häuser, Katastrophenalarm.