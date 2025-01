3 Gegner des Feiertags sprechen vom "Invasion Day" oder auch "Survival Day". Foto: Steven Markham/AAP/dpa

Feiertag oder Trauertag? Der «Australia Day» ist umstritten, denn mit ihm wird der Kolonisierung des Landes gedacht. Die Ureinwohner sprechen vom «Invasion Day». Worum geht es bei ihren Protesten?











Sydney - Der umstrittene Nationalfeiertag "Australia Day" hat in Down Under wieder landesweite Proteste von Ureinwohnern und Aktivisten ausgelöst. Zehntausende Menschen versammelten sich nach Medienberichten unter anderem in den Metropolen Sydney, Melbourne und der Hauptstadt Canberra.