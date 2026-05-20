Video mit Gaza-Aktivisten: Israels Polizeiminister löst diplomatische Kontroverse aus

Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben-Gvir scheut nicht vor Provokationen zurück. Ein Video sorgt nun für Empörung in Außenministerien - und auch Kritik aus den eigenen Reihen.
Tel Aviv/Rom/London/Brüssel - Ein Video des israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, das Gaza-Aktivisten in demütigender Weise zeigt, hat für große Empörung in mehreren europäischen Außenministerien gesorgt. Auch der israelische Chefdiplomat Gideon Saar sowie Regierungschef Benjamin Netanjahu reagierten mit deutlichen Worten auf den Videopost Ben-Gvirs auf der Plattform X. Dem Auswärtigen Amt zufolge kritisierte auch die Bundesregierung das Verhalten des Ministers. Diverse Staaten protestierten angesichts des Videos, mehrere Länder bestellten die israelischen Botschafter ein.