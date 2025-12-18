Kontroverse Entscheidung: Kennedy Center in Washington wird in Trump Kennedy Center umbenannt

Oft scherzte er darüber, nun kriegt Donald Trump offenbar seinen Willen: Sein handverlesener Vorstand hat dafür gestimmt, das Kennedy Center zum "Trump Kennedy Center" umzubenennen.
In einer historischen und kontroversen Entscheidung hat der Stiftungsrat des renommierten John F. Kennedy Center for the Performing Arts am Donnerstag beschlossen, die Einrichtung umzubenennen. Das Kulturzentrum in Washington, D.C. wird künftig sowohl den Namen des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) als auch den des amtierenden Präsidenten Donald Trump (79) tragen.