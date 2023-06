1 Sieben Bier – etwa 140 Gramm reiner Alkohol – gelten in der Woche als unbedenklich. Viele schaffen das nicht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Archiv

Ganz oder gar nicht: dieses Credo galt lange für Alkoholkranke. Bei manchen Suchtberatern hat sich inzwischen eine andere Erkenntnis durchgesetzt.









Rund drei Millionen Menschen in Deutschland trinken regelmäßig zu viel Alkohol, etwa 74 000 sterben jährlich an den Folgen des übermäßigen Trinkens. So weit ist es bei Herbert Wurst nicht gekommen. Aber auch er hat zu den drei Millionen gehört. „Viel zu lange“, wie er sagt.