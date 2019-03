1 So sieht ein Drogenkonsumraum in Hamburg aus. Täglich wird er von Hunderten Bedürftigen frequentiert. Foto: dpa

Nach langem Ringen von Grünen und CDU will die Landesregierung den ersten Drogenkonsumraum in Baden-Württemberg zulassen. Die Stadt Karlsruhe wartet seit fast einem Jahr auf die Genehmigung aus Stuttgart für eine solche Anlaufstelle.

Stuttgart - Andere Bundesländer sind schon weiter, für Baden-Württemberg ist es eine Premiere: Die Landesregierung will an diesem Dienstag den rechtlichen Weg für den landesweit ersten Drogenkonsumraum in Karlsruhe ebnen – wenngleich zunächst auf drei Jahre begrenzt. In der sogenannten „Fixerstube“ sollen schwerst Drogenabhängige Rauschmittel wie Heroin und Kokain unter Aufsicht von geschultem Personal im hygienischen Umfeld zu sich nehmen können.

Der Karlsruher Gemeinderat hatte sich schon Ende April 2018 für eine solche Anlaufstelle ausgesprochen. Ziel war es einerseits, mit Drogenkranken in Kontakt zu kommen und ihnen Hilfsangebote zu machen. Andererseits sollen die Anwohner und Händler am Karlsruher Werderplatz in der Südstadt – einem Fixer- und Trinkertreff für bis zu 80 Betroffene täglich – entlastet werden, weil sie unter Schmutz, Lärm und Belästigungen leiden. Die oft kaum kontrollierbare Drogenszene auf Spielplätzen, in Parks oder Unterführungen werde in eine strikte Obhut genommen – sie soll keine öffentlichen Räume in soziale Brennpunkte verwandeln können, so die Befürworter, die auch auf einen Sicherheitsgewinn hoffen.

Bedenken vor allem bei der CDU

Seit fast einem Jahr wartet die Stadt Karlsruhe jedoch auf grünes Licht aus Stuttgart. Denn die Landesregierung hat sich schwer getan: Während Sozialminister Manne Lucha (Grüne) das Projekt unterstützt hat, kamen Einwände von der CDU-Landtagsfraktion und dem Innenministerium, weniger vom Justizministerium. Seit Monaten ringen die beteiligten Ressorts um den Entwurf der Landesverordnung, die mit dem aktuellen Beschluss im Herbst in Kraft treten könnte.

Die CDU-Fraktion hat im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie ausdrücklich am Ziel eines suchtfreien Lebens festhält. Vehement stemmt sie sich gegen eine Liberalisierung illegaler Drogen. Im Sinne einer Erprobungsphase müsse sichergestellt sein, dass die Rechtsverordnung auf höchstens drei Jahre befristet werde, hieß es. Zudem dürfe ein Drogenkonsumraum nur in Städten mit mehr als 300 000 Einwohnern eingerichtet werden. Sichergestellt sein müsse eine enge Zusammenarbeit mit Polizei, Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden. Die Grünen-Fraktion hatte sich früh auf die Seite der Karlsruher geschlagen – sie hofft auch darauf, dass durch solche Einrichtungen Leben gerettet werden, weil sie die medizinische Versorgung von schwer suchtkranken Menschen deutlich verbessern. Die SPD-Fraktion forderte die Landesregierung im Vorfeld auf, ihre ideologischen Differenzen zu überwinden und solche Räume zuzulassen. Die AfD lehnt „Fixerstuben“ als rechtsfreie Räume ab.

Ein halbes Dutzend Bundesländer sind weiter

Vor Baden-Württemberg haben erst sechs Bundesländer Drogenkonsumräume zugelassen: In Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und das Saarland. Bundesweit gibt es damit zwei Dutzend Druckräume. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogensucht zählt Drogenkonsumräume zu den wichtigsten Angeboten, um Menschen zu erreichen, die bisher keinen Zugang zu Drogenhilfe und Prävention haben. Den Suchtexperten zufolge werden durch das Spritzen unter Aufsicht auch lebensbedrohliche Überdosierungen und Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder HIV verhindert.

Die Zahl der Drogentoten in Baden-Württemberg ist 2018 auf 121 Menschen (103 Männer und 18 Frauen) gesunken – nach 160 im Jahr davor. Damit wurden die historischen Tiefstände der Jahre 1989 und 2013 wieder erreicht. Im Jahr 2000 war ein Höchststand von 287 Drogentoten im Land verzeichnet worden.