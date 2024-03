Bei einer Kontrollaktion in Stuttgart haben die Behörden zahlreiche Kioske unter die Lupe genommen. Die Bilanz danach liest sich verheerend: In fast allen sind Verstöße festgestellt worden – teils erhebliche.











Link kopiert



Eine derartige Trefferquote ist selten – und erschreckend zugleich. Denn die Behörden sind am Dienstag in Stuttgart zu einem Typ Betrieb ausgerückt, den man nicht ganz vorne vermuten würde, wenn es um Verstöße jeglicher Art geht. Und doch war das Ergebnis ernüchternd. 13 Kioske im ganzen Stadtgebiet standen auf der Liste. „Nur in zwei davon haben wir nichts gefunden“, sagt eine Polizeisprecherin.