Kontrollen in Stuttgart-Ost

Die Beamten haben gemeinsam mit dem Zoll 18 Gaststätten überprüft und teils gravierende Mängel entdeckt – nicht nur im Brandschutzbereich.









Polizei- und Zollbeamte haben am Dienstag mehrere Gaststätten in Stuttgart-Ost überprüft und eine Vielzahl von Verstößen festgestellt. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 16 bis 23 Uhr insgesamt zwölf Gaststätten, sechs Shisha-Bars und 23 Personen. Die Beanstandungen waren erheblich: Kohlenmonoxidwarnmelder funktionierten nicht oder waren überhaupt nicht vorhanden. Auch Fluchtwege waren zugestellt oder unzureichend beschildert. Neben Brandschutzmängeln stellten die Beamten auch Verstöße gegen das Eichrecht und den Jugendschutz fest, unter anderem fehlten entsprechende Aushänge.