Kontrollen in Baden-Württemberg: „Wo stehen sie denn?“ ist die falsche Frage beim Blitzermarathon

Die Ankündigung des Blitzermarathons versetzt Autofahrer wieder in Aufregung. Dabei machen sie einen großen Denkfehler, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.
Es ist wieder Blitzermarathon in Baden-Württemberg: In dieser Woche wird die Polizei intensiv die Geschwindigkeit überwachen. Auch Stuttgart ist bei den Städten dabei, in denen verstärkt kontrolliert wird. Mit der Ankündigung der Speedweek beschäftigt viele Autofahrer vor allem eine Frage: „Wo werden sie wohl stehen und blitzen?“ Dahinter steckt der Gedanke: Weiß man das, kann man dort vom Gas gehen und riskiert kein Bußgeld. Und genau da liegt der große Denkfehler.