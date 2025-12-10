Kontrollen im Rems-Murr-Kreis: Nach Taxi-Protesten in Waiblingen hagelt es Strafzettel gegen Uber-Partner

Das Landratsamts hat in den vergangenen Monaten 579 Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz festgestellt. Die Folge: Bußgelder für Uber-Partner in Höhe von knapp 60.000 Euro.
Hupen, Warnblinker, Protestplakate hinter der Windschutzscheibe: Im Februar legen fast 300 Taxis aus Stuttgart, Esslingen und Umgebung die Waiblinger Bahnhofstraße lahm. Ihr Ziel: das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises. Der Vorwurf: Während Uber & Co. in der Region zunehmend das Taxigeschäft bedrängen und die Preise drücken, schaue die Behörde einfach weg.