7 Vertreter von Ordnungsamt und Polizei überprüfen die Einhaltung der Regeln. Foto: Jürgen Bach

Das Land ordnet Schwerpunktkontrollen in Diskotheken, Kneipen und Clubs an. Im Kreis Ludwigsburg gibt es nichts zu beanstanden.









Ludwigsburg/Freiberg - In den vergangenen Monaten war das Feiern wie Urlaub, ein Sehnsuchtsmoment, den sich viele herbeigewünscht haben. Nun darf wieder getanzt werden. Endlich wieder Bässe und Beats. Die Regeln sind klar: Man muss geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test dabeihaben, um in einer Diskothek oder Club eingelassen zu werden. Das gilt in dieser Samstagnacht auch im Ars Vivendi in Ludwigsburg, das zu einer Ü-30 Party einlädt. Die Theorie ist einfach: Draußen strenge Regeln, drinnen feiern wie früher. Mit Maske und Abstand anstehen, Impfzertifikat, Personalausweis und Nachverfolgungsmöglichkeit vorzeigen, reingehen, laute Musik hören und endlich wieder ein Club-Getränk genießen.