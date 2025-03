Foto-Kampagne in Stuttgart VfB-Stars machen sich für Kinder mit Down-Syndrom stark

An diesem 21. März ist Welt-Down-Syndrom-Tag. In Stuttgart ist das unübersehbar – dank der VfB Stars Jamie Leweling und Enzo Millot, die sich gemeinsam mit zwei Kindern mit Down-Syndrom an vielen Stellen in der Stadt zeigen.