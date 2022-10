1 Innerhalb von zwei Stunden hielt die Polizei 15 Fahrer an, die zu schnell unterwegs waren. Foto: dpa//Roland Weihrauch

Bei Kontrollen rund um den Engelbergtunnel hält die Verkehrspolizei mehrere Fahrer an – einige müssen sich nun wegen einer Vielzahl an Verstößen verantworten.















Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei Ludwigsburg haben am Dienstag zwischen 9 und 11.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Baustelle am Engelbergtunnel durchgeführt. In den gut zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte 15 Geschwindigkeitsverstöße feststellen und die betreffenden Fahrzeuge und ihre Fahrerinnen und Fahrer einer Kontrolle unterziehen.

38 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

Die Kontrollen fanden nach dem Ende der Tunnelröhre vom Autobahndreieck Leonberg kommend in Fahrtrichtung Heilbronn statt. Dort ist aufgrund der Baustelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit aktuell auf 80 Stundenkilometer begrenzt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug dabei 118 Stundenkilometer.

Im Zuge der Kontrollen, konnte die Polizei auch weitere Verstöße entdecken: Drei Fahrer müssen sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung durch ausgetauschte Kennzeichen oder des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Baustelle dauert noch bis Frühjahr 2025

Derzeit wird der Engelbergtunnel aufwendig saniert, Autofahrern bleibt die Großbaustelle wohl noch bis 2025 erhalten. Nicht nur die Geschwindigkeit wurde deshalb teils gedrosselt, auch der Verkehr wird stellenweise umgeleitet, aktuell wird eine Spur in Richtung Süden etwa durch die West- statt die Oströhre geführt.