Sperrungen für Verkehr: Waiblingen überprüft 27 Brücken auf ihre Sicherheit

Die Inspektionen beginnen am Montag, 29. September, und dauern bis Ende Oktober. Immer mal wieder gibt es kurzzeitige Sperrungen.

Seit vergangenem Montag ist die Fußgängerbrücke über den Gleisen beim Waiblinger Bahnhof, der sogenannte Schofersteg, wegen dringender Reparaturarbeiten an den Stufen gesperrt. Vom nächsten Montag an führt die Stadt Waiblingen zudem eine allgemeine mehrwöchige Brückenprüfung durch. Dadurch sind einige der betroffenen Straßen und Wege kurzzeitig, aber auch zeitlich begrenzt, voll gesperrt

Die Stadt Waiblingen mit ihren Ortschaften besitzt eine Vielzahl von Brücken. Bei den regelmäßigen Prüfungen werden im Zeitraum von Montag, 29. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 23. Oktober, die Hauptprüfungen an 27 Brücken im Stadtgebiet vorgenommen.

Brückenuntersichtgeräte sind im Einsatz

Diese erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner aus Stuttgart, einem ausgewiesenen Spezialisten für Bauwerksprüfungen. Um alle Bauteile der Brücken gut erreichen und prüfen zu können, kommen an den kleineren Brücken Hubsteiger zum Einsatz.

An den größeren Brücken werden sogenannte Brückenuntersichtgeräte verwendet. Diese auf einem Lastkraftwagen montierte Prüfplattform kann von oben bis unter die Brücke geschwenkt werden.

Das größte Brückenuntersichtgerät kommt voraussichtlich von 20. bis 23. Oktober zum Einsatz an den Brücken am Beinsteiner Torturm, zwischen Hallenbad-Kreuzung und AOK-Kreuzung, in der Talstraße und bei Kleinhegnach.

Außer großen Straßenbrücken werden auch Fußgängerbrücken geprüft, so zum Beispiel die schönen Bogenbrücken der großen und der kleinen Erleninsel mit Blick auf die Michaelskirche.

Die Brückenprüfungen dauern jeweils nur wenige Stunden, erfordern aber an größeren Bauwerken Spursperrungen und bei kleineren Straßen und Wegen kurzzeitige Vollsperrungen. Die städtische Abteilung Straßen und Brücken bittet um Verständnis für die zeitlich begrenzten Verkehrseinschränkungen. Die konkreten Verkehrseinschränkungen innerhalb des Stadtgebiets will die Stadtverwaltung jeweils im Vorfeld separat bekannt geben.

In der ersten Prüfwoche sind an folgenden Brücken stundenweise Vollsperrungen notwendig:

Montag, 29. September:

Remsbrücke bei der Firma Stihl in Hegnach

Fußweg Kunstmühle Häcker, Kernstadt Waiblingen

Brücke über dem Mühlkanal der Geheimen Mühle, Beinstein

Dienstag, 30. September:

Brücke zwischen Erleninsel und Brühlwiesen

Brücke zwischen kleiner und großer Erleninsel, Waiblingen

Steg Sörenbachbrücke (Kreisstraße nach Korb), Waiblingen

Mittwoch, 1. Oktober: