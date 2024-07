Kontrolle in Waiblingen: Unter Drogen, aber ohne Fahrerlaubnis am Steuer

1 Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei einen 25-Jährigen in Waiblingen-Beinstein erwischt. Foto: dpa

Der 25-jährige Fahrer hatte sich das Auto ausgeliehen und dabei lediglich ein Foto eines belgischen Führerscheins vorgezeigt. Die Polizei erwischte ihn mitten in in der Nacht.











Link kopiert



Unter Drogeneinfluss am Steuer, und das auch noch ohne Fahrerlaubnis: Ein 25-jähriger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen um 2.40 Uhr in der Endersbacher Straße in Waiblingen-Beinstein einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Autofahrer unter dem Einfluss verschiedener Drogen stand.