1 Die Polizei hat eine größere Kontrollaktion durchgeführt. Foto: Phillip Weingand

Die Polizei hat am Wochenende in der Schorndorfer Innenstadt kontrolliert. Die Beamten stießen vor allem auf Zigaretten bei Jugendlichen – aber auch auf ein Messer.











Link kopiert



Die Polizei hat am Wochenende in der Schorndorfer Innenstadt (Rems-Murr-Kreis) sowie auf dem dortigen Weihnachtsmarkt eine größere Kontrollaktion durchgeführt. „Auch am Bahnhof sowie in einer Spielothek wurde kontrolliert“, erklärt ein Sprecher der Polizei Aalen. Es sei bei der Aktion vor allem um Personenkontrollen gegangen.