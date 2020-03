Kontrolle in Remseck

1 In Remseck hat die Polizei einen 28-Jährigen aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Die Polizei zieht einen Autofahrer im Kreis Ludwigsburg aus dem Verkehr, er ist betrunken. Dass der 28-Jährige ins Krankenhaus muss, gefällt ihm gar nicht. Auch auf der Station beruhigt sich der Mann nicht.

Remseck - Große Probleme hatte die Polizei mit einem 28-jährigen Autofahrer bei einer Kontrolle in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Offenbar hatte sich der Mann betrunken hinter das Steuer gesetzt. Gegen 1.40 Uhr am Montag zogen ihn die Beamten im Remsecker Stadtteil Neckarrems aus dem Verkehr. Dass die Polizisten ihn mitnehmen wollten, um ihm Blut abzunehmen, gefiel dem Mann überhaupt nicht. Er wurde zunehmend aggressiv und beleidigte sie.

Auch im Krankenhaus beruhigte sich der Mann nicht. Es waren mehrere Beamte nötig, um den Mann zu fixieren. Gegen das Blutabnehmen hatte er sich zuvor vehement zur Wehr gesetzt. Da der 28-Jährige starke Stimmungsschwankungen hatte, übergab ihn die Polizei in die Obhut eines Arztes.