Kontrolle in Plüderhausen: Betrunkener Mopedfahrer wehrt sich gegen Polizisten – und bekommt Handschellen angelegt

Kontrolle in Plüderhausen

1 Dem Mopedfahrer mussten zur Befragung Handschellen angelegt werden (Symbolfoto). Foto: imago images

Bei einer Polizeikontrolle in Plüderhausen wird schnell klar: Ein 28-jähriger Mopedfahrer hat Alkohol getrunken. Als die Beamten ihn nach seinen Ausweispapieren durchsuchen wollen, wehrt sich der junge Mann vehement.











Da an seinem Moped das Versicherungskennzeichen fehlte, ist ein 28-Jähriger am Dienstag gegen 15.25 Uhr beim Bahnhof in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ins Visier der Polizei geraten. Bei der Kontrolle konnte sofort starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, heißt es im Bericht des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen.