1 Eines der Kinder versuchte noch, sich vor der Polizeikontrolle anzuschnallen. (Symbolbild) Foto: photophonie - Fotolia

Bei einer Polizeikontrolle in Esslingen entdecken die Beamten zwei verantwortungslose Autofahrer: Die mitfahrenden Kinder waren auf ihren Sitzen nicht angeschnallt.

Esslingen - Für zwei Autofahrer war am Freitagvormittag die Fahrt nach einer Polizeikontrolle in Esslingen beendet. Der erste fuhr laut Angaben der Beamten gegen 11 Uhr in die Kontrollstelle in der Eberhard-Bauer-Straße. Die Polizisten erkannten bereits von weitem, dass sich auf der Rückbank des Mercedes’ eine Frau befand, die ein zweijähriges Kind ungesichert auf dem Schoß festhielt. Da kein geeigneter Kindersitz im Fahrzeug war, musste die Frau mit dem Kind den restlichen Weg zu Fuß gehen.

Rund ein halbe Stunde später hielt die Polizei einen zweiten Autofahrer in einem Peugeot an. Hier sahen die Beamten auf der Rückbank ein nicht angeschnalltes Kind im Alter von acht Jahren. Außerdem stand im Fußraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ein zwei Jahre altes Kind, das völlig ungesichert war, heißt es im Bericht. Da auch hier keine geeigneten Kindersitze vorhanden waren, wurde die Weiterfahrt untersagt.