Skurriler Fund in Thailand: Mit 30 Schildkröten am Körper versuchte eine junge Frau, am Flughafen Bangkok unbemerkt durch die Kontrolle zu kommen.
Ein ungewöhnlicher Schmuggelversuch hat am Flughafen von Bangkok für Aufsehen gesorgt: Eine 19-Jährige aus Taiwan hatte Dutzende lebende Schildkröten mit Klebeband an ihrem Körper fixiert. Die Passagierin wollte von Thailand aus zurück in die Heimat - dann aber wurden Sicherheitsbeamte auf ihr auffälliges Verhalten aufmerksam, wie die Zeitung „Bangkok Post“ unter Berufung auf Wildtierinspektoren am Suvarnabhumi Airport berichtete.