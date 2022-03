1 Ein Polizist ist bei einem Unfall in Asperg verletzt worden. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Die Polizei will einen 23-Jährigen im Kreis Ludwigsburg kontrollieren. Statt den Anhaltezeichen der Beamten Folge zu leisten, gibt der junge Mann Gas.















Link kopiert

Ein Polizeiauto ist bei einer Verfolgungsjagd in Asperg (Kreis Ludwigsburg) mit einem Opel zusammengestoßen. Dabei zog sich einer der Beamten leichte Verletzungen zu. Die Polizisten hatten den Fahrer ihn in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr in der Königstraße kontrollieren wollen. Weil er keinen Führerschein besitzt, gab der 23-Jährige Gas.

In der Seestraße blieb er schließlich an einem geparkten Kleintransporter hängen und wurde dadurch schlagartig abgebremst. Für die Verfolger kam das offenbar so überraschend, dass sie leicht auf den Opel auffuhren. Der 23-jährige ließ es dabei aber nicht bewenden, fuhr rückwärts nochmals gegen den Streifenwagen und setzte seine Flucht fort. Am Ende des Birkenwegs hielt er dann aber an und flüchtete zu Fuß. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem jungen Mann und fand ihn schließlich in der Schäferstraße.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.