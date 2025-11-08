Kontrolle im Alb-Donau-Kreis: Betrunkener schanzt bei Verfolgungsjagd mit Polizei über Kreisverkehr

Der 67-Jährige sei über eine Verkehrsinsel und einen Gehweg einem Blockadeversuch des Streifenwagens ausgewichen. Schließlich sei der Fahrer von einem quergestellten Streifenwagen gestoppt werden. Er habe sich unkooperativ verhalten und habe mit einfacher körperlicher Gewalt von der Polizei aus dem Auto geholt werden müssen, hieß es. Bei einem Atemalkoholtest kam ein Wert von 1,36 Promille heraus. Auf den Mann kommen mehrere Anzeigen zu.