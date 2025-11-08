Kontrolle im Alb-Donau-Kreis: Betrunkener schanzt bei Verfolgungsjagd mit Polizei über Kreisverkehr

Aus einer Routinekontrolle wird eine Verfolgungsfahrt: Ein Autofahrer düst vor einer Streife davon.
– Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein betrunkener Autofahrer in Neenstetten (Alb-Donau-Kreis) mit der Polizei geliefert. Der Mann versuchte am Freitagabend, vor der Polizei zu flüchten. Die Streife hatte 67-Jährigen anhalten wollen, um ihn routinemäßig kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Demnach ignorierte der Mann Blaulicht, Martinshorn und weitere Anhaltesignale. Er beschleunigte seinen Wagen, hielt sich aber trotzdem weitestgehend an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.