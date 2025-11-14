Kontrolle auf der A81: Auto voll mit Drogen – Polizei findet 56 Kilo Marihuana in Fahrzeug

1 In Plastiktüten verpackt liegen 56 Kilogramm Marihuana auf einem Tresen. Eine Zollstreife des Hauptzollamtes Singen entdeckte das Rauschgift in in einem Auto. Foto: Hauptzollamt Singen/dpa

Sechs Umzugskartons voller Marihuana: Auf der A81 stoppt der Zoll ein Auto mit dutzenden Kilo Drogen. Der Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.











56 Kilogramm Marihuana haben Zöllner bei der Kontrolle eines Autos auf der A81 bei Geisingen in Baden-Württemberg gefunden. Die Drogen waren in sechs Umzugskartons verpackt und stapelten sich „bis unters Dach“ des Wagens, wie der Zoll mitteilte. Die Zöllner werfen dem 32-jährigen Fahrer Handel und Besitz von Cannabis vor. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.