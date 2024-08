Kontrolle auf der A 81: Revolver, Wurfsterne, Messer – Zoll entdeckt Waffenarsenal

1 Die Zollbeamten stießen bei ihrer Kontrolle auf ein ganzes Arsenal an verschiedenen Waffen. Foto: /Hauptzollamt Heilbronn

Der Zoll hat Anfang August auf der A 81 einen Autofahrer an der Raststätte Wunnenstein kontrolliert. Dass er Zigaretten dabei hat, gab der 37-Jährige gleich zu. Was sich sonst noch in Rucksäcken, Taschen und dem Kofferraum verbarg, verschwieg der Mann lieber.











Der Heilbronner Zoll stoppt Anfang August an der Rastanlage Wunnenstein auf der A 81 einen Autofahrer. Ob er anmeldepflichtige oder verbotene Waren und Gegenstände mit sich führe? 39 Schachteln Zigaretten, gibt der 37-Jährige aus Polen zu. Was er allerdings versäumt zu erwähnen: Er hat außerdem ein ganzes Arsenal an Waffen mit im Gepäck, welches die Beamten nun nach und nach zu Tage fördern.