Kontrolle am Flughafen: Groß wie eine Honigmelone: Zoll in Köln findet geschützte Koralle in Gepäck
Zollbeamte haben in Köln im Gepäck eines Reisenden eine artengeschützte Steinkoralle gefunden. Das Tier war in etwa so groß wie eine Honigmelone und wog mehr als 400 Gramm, wie das Hauptzollamt Köln am Mittwoch mitteilte. Entdeckt wurde die Koralle bei einer Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn im Gepäck eines 56-Jährigen aus dem Raum Aachen, der aus Thailand zurückkehrte.

 

Ein Röntgenbild des Gepäckstücks lieferte erste Hinweise. Beim Öffnen des Koffers fanden die Beamten neben der honigmelonengroßen Steinkoralle noch zwölf weitere Teile einer Steinkoralle. Die zu den Nesseltieren gehörenden Steinkorallen sind vom Aussterben bedroht und stehen unter Artenschutz. Die Korallen wurden beschlagnahmt, gegen den 56-Jährigen wird nun ermittelt.

 