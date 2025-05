Kontrollanlage vor Engelbergtunnel: Diesmal geht’s am Thermoscanner wirklich heiß her

Diesmal geht’s am Thermoscanner wirklich heiß her

1 Diesmal wurde es wirklich heiß: Die Ditzinger Feuerwehr rückte zum Thermoscanner am Engelbergtunnel aus. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Fast 600 Grad, verformte Plastikabdeckungen und Schmorgeruch: Am Dienstagmittag waren die Kräfte der Ditzinger Feuerwehr beim Thermoscanner an der A 81 sehr wohl gefordert.











Thermoscanner und kein Ende: Nur, dass die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen an diesem Dienstagmittag tatsächlich eingreifen musste, als die Anlage auf dem Parkplatz Engelberg an der A 81 einen Lastwagen gestoppt hatte. Gegen 13.15 Uhr hatte das System bei einem Gefahrgut-Lkw eine kritische Überhitzung festgestellt und ihn so an der Einfahrt in den Engelbergtunnel gehindert.