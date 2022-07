1 Die Behörden haben im Raum Winnenden Lokale und Spielhallen kontrolliert (Symbolbild). Foto: StZN/Weingand

Am Donnerstag haben die Behörden in Winnenden, Schwaikheim und Leutenbach Kneipen und Spielhallen kontrolliert und jede Menge Verstöße festgestellt. Eine der Gaststätten wurde vorerst geschlossen.















Die Polizei, das Hauptzollamt Stuttgart, das Ordnungsamt Winnenden und das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises haben am Donnerstag in Winnenden, Schwaikheim und Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) Gaststätten und Spielhallen kontrolliert. Dabei stellten sie 115 Gesetzesverstöße fest, eine der Gaststätten musste danach geschlossen werden.

Die Kontrollen fanden zwischen 16.30 und 23 Uhr in 31 Gaststätten und sieben Spielhallen statt. In den meisten beanstandeten Fällen hatten die Betriebe Bestimmungen zum Brandschutz nicht beachtet. 17 Mal verstießen die Kneipen und Spielhallen gegen das Jugendschutzgesetz. Laut einem Sprecher der Polizei waren an den Kontrollen keine jugendlichen Testkäufer beteiligt, statt dessen wurde beispielsweise das Alter der Gäste kontrolliert und ob diese Zugang zu Alkohol oder Spielautomaten bekamen. In 16 Fällen stießen Kontrolleure auf Hygieneverstöße, die in einem Fall offenbar so gravierend waren, dass der betroffene Betrieb vorerst geschlossen werden musste.

Weiter wurden drei Geldspielautomaten versiegelt. Insgesamt waren bei der Kontrolle neun Beamte des Polizeireviers Winnenden, sechs Beamte des Hauptzollamtes und zwei Lebensmittelkontrolleure im Einsatz.