1 So sieht sie aus: Die Corona-Warn-App für Deutschland. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus geht an den Start. In den App-Stores von Google und Apple stand die Anwendung bereits in der Nacht zur Verfügung – hier geht es zum Download.

Im App-Store von Google war sie bereits um kurz nach 2 Uhr morgens verfügbar, bei Apple dauerte es etwas länger. Nutzer klagten in sozialen Medien über Verzögerungen bei der Verfügbarkeit der App sowie über Probleme beim Herunterladen. In weniger als einer Stunde schienen die Startschwierigkeiten dann überwunden.

Regierung verspricht hohen Datenschutz

Das Herunterladen soll für alle Bürger freiwillig sein, um mit Hilfe von Smartphones das Nachverfolgen von Infektionen zu erleichtern. Die Regierung wirbt für eine breite Nutzung und verspricht hohen Datenschutz. Forderungen nach einem Gesetz lehnte sie ab. Die Ärzte unterstützen die neue App.

Die App kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie in der Nähe eines Infizierten waren. Kontaktdaten werden nicht - wie zunächst vorgesehen - zentral gespeichert, sondern nur auf den Smartphones. Die Entwicklungskosten betragen rund 20 Millionen Euro. Am Vormittag wird sie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht (SPD) offiziell vorgestellt.

