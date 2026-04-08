Eskaliert ein Sorgerechtsstreit, verlieren Kinder oft den Kontakt zu einem Elternteil. Ein Vater und seine Tochter erzählen ehrlich, wie es dazu kam und wie sie sich wiederfanden.
Jörg M., 57 Jahre alt: Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem meine Tochter den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Ich wurde zu einem Gespräch beim Jugendamt gebeten. Dort wurde mir von einer Sozialarbeiterin mitgeteilt, dass meine Tochter den Kontakt zu mir nicht mehr will. Die Streitereien zwischen den Eltern würden sie so sehr belasten, dass ihre Noten immer schlechter werden. Das Gespräch dauerte nur fünf Minuten. Meine Tochter saß die ganze Zeit still daneben. Sie selbst redete kaum, nur am Ende sagte sie einen Satz, der meiner Meinung nach nicht altersgerecht für eine 12-Jährige ist und mich stutzig machte. Sie sagte: „Du bist mir keine Vaterfigur.“ Das wirkte sehr in den Mund gelegt. Nach dem Gespräch war ich wie in Schockstarre. Ich habe mich als Vater machtlos gefühlt.