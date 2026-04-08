Jörg M., 57 Jahre alt: Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem meine Tochter den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Ich wurde zu einem Gespräch beim Jugendamt gebeten. Dort wurde mir von einer Sozialarbeiterin mitgeteilt, dass meine Tochter den Kontakt zu mir nicht mehr will. Die Streitereien zwischen den Eltern würden sie so sehr belasten, dass ihre Noten immer schlechter werden. Das Gespräch dauerte nur fünf Minuten. Meine Tochter saß die ganze Zeit still daneben. Sie selbst redete kaum, nur am Ende sagte sie einen Satz, der meiner Meinung nach nicht altersgerecht für eine 12-Jährige ist und mich stutzig machte. Sie sagte: „Du bist mir keine Vaterfigur.“ Das wirkte sehr in den Mund gelegt. Nach dem Gespräch war ich wie in Schockstarre. Ich habe mich als Vater machtlos gefühlt.

Die Mutter bekam die alleinige elterliche Sorge Auch in den Jahren davor hatte ich mich schon oft hilflos gefühlt. Unsere Familie mit zwei Kindern zerbrach im Jahr 2006. Nach der Trennung lebte ich mit meinen beiden Kindern allein, und die Mutter hatte eine Umgangsregelung. Das Verhältnis zu meiner Ex-Frau war angespannt nach der Trennung. Nach vielen Jahren vor Gericht bekam die Mutter 2010 die alleinige elterliche Sorge und zog unmittelbar 250 Kilometer weit weg. Ich bekam eine Umgangsregelung, durfte meine Kinder alle 14 Tage abholen – später nur noch alle drei Wochen – und musste pro Umgang 1000 Kilometer fahren, um meine Kinder für 48 Stunden bei mir zu haben. Das habe ich etwa neun Jahre lang getan. Doch meine Tochter hielt die Spannungen und den Druck nicht mehr aus und brach den Kontakt zu mir ab.

Ich glaubte, mich für eine Seite entscheiden zu müssen

Zoe M., 23 Jahre: Eigentlich war mein Papa ein super Vater. Als ich ein Kind war, hatten wir ein gutes Verhältnis zueinander, haben viel zusammen gelacht. Ich war immer ein Papa-Kind. Aber der Rosenkrieg meiner Eltern hat diese Erinnerungen zunehmend getrübt. Durch den anhaltenden Streit habe ich mich irgendwann dazu gezwungen gefühlt, mich für eine Seite entscheiden zu müssen. Der Kontaktabbruch hatte nichts damit zu tun, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen wollte. Ich wollte nur diesen ständigen Krieg, diesen Dauerstress beenden. Ich war irgendwann psychisch so am Ende, dass ich keine andere Wahl gesehen habe, als so zu handeln.

Ich habe damals eine Sozialpädagogin darum gebeten, für mich zu reden, denn ich hätte es nicht übers Herz gebracht, vor ihm zu stehen und ihm ins Gesicht zu sagen, dass ich ihn nicht mehr sehen will. Nur am Ende sagte ich den Satz: „Du bist mir keine Vaterfigur.“ Wieso ich diesen Satz gesagt habe, weiß ich bis heute nicht genau. Es war einfach sehr emotional, und ich wollte in diesem Moment noch etwas Abschließendes sagen. Dabei stimmte es eigentlich nicht. Er war mir in meiner Kindheit stets ein toller Vater.

Jörg M.: Meinen Sohn habe ich zwei Jahre lang weiterhin regelmäßig zum Umgang abgeholt. Das war natürlich besonders schwer, denn mein Sohn lebte im selben Haus wie meine Tochter. Jedes Mal, wenn ich vor der Haustür meiner Ex-Frau stand, blickte ich noch oben, wohl wissend, dass meine Tochter dort in ihrem Zimmer war. Ich war ihr so nah, aber dennoch so fern.

Zoe M.: Besonders schwer war es für mich, wenn mein Papa meinen Bruder an den Besuchswochenenden abgeholt hat. Ich saß dann oben und habe gelauscht, um seine Stimme zu hören, und habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe mir dann immer eingeredet, es sei besser so. Aber es war sehr hart für mich. Für mich war klar, dass dieser Kontaktabbruch nicht für immer anhalten sollte. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, mich nie wieder bei ihm zu melden. Dafür ist unsere Bindung in der Kindheit viel zu stark gewesen, und ich brauche auch einfach eine Vaterfigur. Ich habe schon längere Zeit – da war ich 15 oder 16 – darüber nachgedacht, den Kontakt zu ihm wieder aufzunehmen. Aber da ich noch nicht volljährig war, hielt ich das Risiko für zu groß, dass dann der Rosenkrieg wieder ausbrechen könnte. Das wollte ich nicht. Also wartete ich ab.

Vor dem Treffen mit meiner Tochter war ich sehr nervös

Jörg M.: Zwei Wochen vor ihrem 18. Geburtstag meldete sich Zoe plötzlich bei mir. Sie schrieb mir eine Nachricht, in der stand, dass sie mich gerne sehen und mit mir reden möchte. Vor dem Treffen war ich sehr nervös. Doch als sie dann vor meiner Tür stand, war es, als wären die fünf Jahre Funkstille nie passiert. Gleich im ersten Gespräch konnten wir alle Missverständnisse aus dem Weg räumen. Sie sagte mir, dass sie den Kontakt wieder möchte. Ich konnte mein Glück kaum fassen! Anfangs war ich noch skeptisch. Doch die Zweifel verflogen mit der Zeit. Von Treffen zu Treffen wurde es besser.

Zoe M.: Zwei Wochen vor meinem 18. Geburtstag meldete ich mich dann wieder bei meinem Papa. Ich hatte damals eine große Unsicherheit, ob Zorn auf mich zukommt oder ob diese Tür vielleicht für immer geschlossen ist. Ich weiß, dass mein Vater ein sehr sensibler Mensch ist, und ich hatte Angst, dass die Verletzung für ihn zu groß war und er nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Die Aufregung war also groß. Das erste Treffen war noch ein wenig verhalten. Wir haben beide viel erzählt, was wir die Jahre über durchgemacht und wie wir die Funkstille erlebt haben. Wir haben uns über die vergangene Zeit ausgetauscht und haben gemerkt, dass zwischen uns noch viel Emotion ist und wir beide wieder den Kontakt möchten. Ich hatte zunächst Angst, wie sich der Kontakt anfühlen würde. Ob es wie bei einem Fremden ist oder ob ich wieder meinen Papa zurückhabe. Doch die Befürchtungen waren unbegründet. Wir haben uns sehr schnell wieder zu Hause beieinander gefühlt.

Meine Mutter kann eine sehr kalte Person sein und wurde eifersüchtig

Ich habe meiner Mutter ganz offen kommuniziert, dass ich mich mit meinem Vater treffe. Sie hat sehr ruhig reagiert. Meine Mutter kann eine sehr kalte Person sein. Nach jedem Treffen war dann aber doch die Neugier groß, wie es nun weitergehen soll. Sie stellte mir viele Fragen. Ich habe nach jedem Treffen mit meinem Papa sorgfältig abgewogen, was ich ihr berichte und was nicht. Denn ich wusste, dass das ein rotes Tuch für sie war. Sie hat zunehmend eifersüchtig reagiert, da sie wusste, dass unsere Vater-Tochter-Bindung in der Kindheit sehr eng war. Meine Mutter hatte durch den langen Kontaktabbruch erwartet, dass der Kontakt zwischen uns verhaltener war, da er ja fast sechs Jahre lang keine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Dass dem nicht so war, machte sie sehr eifersüchtig.

Jörg M.: Zu ihrer Mutter hatte meine Tochter kein gutes Verhältnis mehr. Sie ist ausgezogen im Streit, in ihre erste eigene Wohnung. Oder besser gesagt: Sie ist rausgeworfen worden. Momentan haben die beiden keinen Kontakt mehr. Der Kontaktabbruch zwischen Mutter und Tochter war schleichend. Aber je größer die Kluft zur Mutter, also ihrer einzigen Bezugsperson, war, umso enger wurde die Bindung zu mir.

Meine Mutter hat mich dann im Streit rausgeworfen

Zoe M.: Ein halbes Jahr nach meinem 18. Geburtstag bin ich dann ausgezogen. Meine Mutter kann ein sehr fordernder und schwieriger Mensch sein, und wir sind sehr oft aneinandergeraten. Gar nicht wegen meines Vaters, es gab viele andere Konfliktpunkte. Eines Tages hat sie mich dann im Streit rausgeworfen. Sie hatte wohl gehofft, dass ich allein nicht klarkomme und sehr schnell wieder bei ihr angekrochen komme, aber dem war nicht so. Ich habe mir neben meinem Psychologiestudium einen Job gesucht, zog in meine erste eigene Wohnung und wurde selbstständig.

Ich habe meinen Vater in dieser Zeit so oft gesehen, wie es ging. Die Beziehung zu meinem Papa wurde immer besser, sie hat sich in den letzten Jahren sehr gefestigt. Er unterstützt mich in allen Lebensbereichen. Er ist der Erste, den ich anrufe, wenn ich jemanden zum Reden brauche. Ich weiß, ich kann immer zu ihm kommen. Meine Mutter war oft sehr temperamentvoll, und wenn sie einen schlechten Tag hatte, dann war die Stimmung sehr angespannt und dann brauchte ich da nicht auch noch mit Problemen anzukommen. Bei meinem Vater hingegen kann ich mich immer fallen lassen, er ist sehr verständnisvoll. Zu meiner Mutter habe ich aktuell gar keinen Kontakt mehr. Sie hat zu oft Grenzen überschritten, und ich konnte das nicht mehr tolerieren.

Jörg M.: In den Jahren, nachdem meine Tochter den Kontakt zu mir abgebrochen hat, haben mir viele Bekannte und Verwandte gesagt: Gib die Hoffnung nicht auf, das wird schon wieder. Doch das ist so einfach gesagt. Je mehr die Jahre ins Land gehen, umso mehr verliert man die Hoffnung. Der Schmerz verging auch Monate und Jahre danach nicht. Man resigniert über die Trauer und den Verlust irgendwann. Man verpasst so viel, das ist unglaublich schmerzlich. Da wirken Tipps wie: „Verlier nicht die Hoffnung“ fast zynisch. Man ist in dieser Zeit am Boden zerstört, man leidet wahnsinnig. Je länger der Kontaktabbruch anhält, umso schlimmer wird es. Doch mittlerweile haben wir wieder eine gute Bindung. Meine Tochter sagt oft zu mir: „Lass uns die Vergangenheit ruhen, wir können sie eh nicht ändern. Lass uns lieber in die Zukunft schauen, wir haben so viele Jahre verloren.“

Zoe M.: In die Zukunft blicke ich positiv. Ich habe keinen Zweifel mehr daran, dass die Bindung zu meinem Papa auch in Zukunft so eng und sicher sein wird. Eine Beziehung, egal zu wem, erfordert immer Arbeit, und wir sind beide gewillt, daran zu arbeiten, dass es so bleibt. Ich bin froh, dass wir wieder zueinander gefunden haben.