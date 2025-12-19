Konsumklima: Kauflaune rutscht am Jahresende auf einen Tiefpunkt

Die Deutschen halten ihr Geld zusammen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das sind nicht nur schlechte Nachrichten für das Weihnachtsgeschäft.
Nürnberg - Die Kauflaune in Deutschland ist zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Januar im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von 3,5 Zählern auf -26,9 Punkte. Demnach sorgen sich die Verbraucherinnen und Verbrauchen zunehmend um ihr Einkommen und wollen stärker sparen.