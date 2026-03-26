Konsumklima: Inflationsängste wegen Iran-Krieg lassen Konsumklima sinken

Die Menschen in Deutschland fürchten dauerhaft hohe Energiepreise. Das lässt die Verbraucherstimmung in den Keller sacken.
Nürnberg - Der Iran-Krieg, damit verbundene Konjunktur-Sorgen und in der Folge schwache Einkommenserwartungen trüben die Stimmung der deutschen Verbraucher. Das Konsumklima sinkt der monatlichen Studie der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM zufolge im April deutlich. Vor allem die Erwartungen zum Einkommen, zuletzt wegen günstiger Tarifabschlüsse im Plus, drehten deutlich ins Minus.