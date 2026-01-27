Konsum: Verbraucher greifen häufiger zu Mineralwasser

Mineralwasser ist in Deutschland ein beliebtes Erfrischungsgetränk. Zwei Varianten waren 2025 deutlich gefragter als im Vorjahr.
Bonn - Die Menschen in Deutschland trinken mehr Mineralwasser. Die bundesweit rund 150 Mineralbrunnen setzten 2025 knapp 10,2 Milliarden Liter Mineralwasser und Heilwasser ab. Das berichtete der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) nach vorläufigen Daten. Im Vergleich mit dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 2,4 Prozent. Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch erhöhte sich von 125,6 auf 128,8 Liter.