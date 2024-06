Konsum: Deutsche Digitalbranche wächst trotz Flaute bei Fernsehern

1 LEDs leuchten in einem Serverschrank in einem Rechenzentrum. Die Digitalwirtschaft in Deutschland wird einer Prognose des Digitalverbands zufolge in diesem Jahr um 4,3 Prozent wachsen (Symbolbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In der Vergangenheit haben Sport-Großereignisse in aller Regel den Verkauf von Fernsehgeräten angekurbelt. In diesem Jahr gehen von der Fußball-EM und den Olympischen Spielen kaum Impulse aus.











Link kopiert



Berlin - Die Digitalwirtschaft in Deutschland wird in diesem Jahr trotz einer Flaute bei der Unterhaltungselektronik erneut deutlich wachsen. Nach einer Konjunkturprognose des Digitalverbandes Bitkom für das Jahr 2024 wird der Markt für Informationstechnik (IT), Telekommunikation und Unterhaltungselektronik um 4,3 Prozent auf knapp 225 Milliarden Euro zulegen. Für 2025 erwartet der Verband ein Wachstum auf ähnlichem Niveau in Höhe von 4,7 Prozent auf 235,4 Milliarden Euro.