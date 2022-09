1 Trauergaben liegen vor dem Palace of Holyroodhouse in Edinburgh wo der Sarg von Königin Elizabeth II. aufgebahrt wird. Foto: dpa/Jacob King

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. gibt es für Stuttgarter Bürger Möglichkeiten, ihrer Trauer und Anteilnahme Ausdruck zu verleihen.















Die einzige anglikanische Kirche Stuttgarts, St. Catherine’s Anglican Church, hat mit dem Tod der Queen auch gleichzeitig ihr kirchliches Oberhaupt verloren. Die Gemeinde lädt am Mittwoch, den 14. September, von 13 bis 15 Uhr und am Donnerstag, den 15. September zwischen 12 und 14 Uhr jeden in ihre Kirche ein, der Anteil nehmen, beten oder meditieren möchte. Außerdem bietet sie auf der eigenen Webseite die Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch eintragen zu lassen oder eine virtuelle Kerze zu entzünden. Am Sonntag, den 18. September, um 12 Uhr kann man an einem Gottesdienst mit extra von der Church of England für die Trauerperiode geschrieben Liturgie teilnehmen.

Auch das britische Konsulat an der Königstraße 1A im vierten Stock, bietet die Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen. Bürgerinnen und Bürger können so täglich zwischen 10 und 12 Uhr Anteil am Tod der Queen nehmen.