Konstruktionsbüro Inpla: Warum Luxusjachten ausgerechnet in Stuttgart geplant werden

1 In einer Luxusjacht steckt oft Stuttgarter Detailarbeit. Foto: CF//Inpla

Seit 25 Jahren beschäftigen sich Konstrukteure in Deutschlands Autohauptstadt auch mit Schiffbau. Die Stuttgarter Experten aus dem Büro Inpla sind im Lauf der Zeit zum Marktführer geworden, wenn es um den Innenausbau der teuersten Privatboote geht.











Link kopiert



A.) Bremerhaven, B.) Hamburg, C.) Stuttgart D.) Kiel – eine Auswahl an Antworten, die der Millionenfrage gerecht werden. Und die lautet in diesem Fall: wo hat das führende Planungsbüro für den Innenausbau von Jachten seinen Sitz. Wer auf C.) setzt, der hat den Jackpot wirklich verdient. Schließlich liegt kaum einer anderen Stadt in Deutschland das Maritime so fern wie Stuttgart. 650 Kilometer beträgt der kürzeste Weg ans Mittelmeer. Noch weiter sind Nord- und Ostsee weg.