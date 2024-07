Konstituierende Sitzung: Kontinuität und Wandel im Esslinger Kreistag

1 Die ausgeschiedenen Mitglieder Wilfried Wallbrecht (Freie Wähler), Sonja Spohn, Klaus Herzog (beide SPD) und Wolfgang Haug (FDP) wurden für ihr jahrzehntelanges Engagement im Esslinger Kreistag von Landrat Heinz Eininger geehrt (von links). Foto: Ines Rudel

58 wiedergewählte Kreisräte und 36 „Neulinge“ bestimmen in den kommenden fünf Jahren die Esslinger Kreispolitik. Verdiente Mitglieder wurden aus dem Gremium verabschiedet.











In den kommenden fünf Jahren werden 94 Kreisräte – 71 Männer und 23 Frauen – die Politik im Landkreis Esslingen gestalten. Dem Gremium, das sich am Donnerstag konstituierte, gehören 58 wiedergewählte Mitglieder an, hinzu kommen 36 „Neulinge“. Damit, so konstatierte Landrat Heinz Eininger, stehe der nunmehr 17. Esslinger Kreistag für Kontinuität und Wandel gleichermaßen. Vertreten sind unter anderem 21 Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie vier Beigeordnete, 19 selbstständige Unternehmer und Gewerbetreibende, zehn Freiberufler, 15 Beamte sowie 16 Schüler, Studenten und Ruheständler.