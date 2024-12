Konstanz: Zwölfjähriger durch Schuss schwer an Kopf verletzt

1 Der Zwölfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Stuttgart gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

In Konstanz ist am Sonntagabend ein Zwölfjähriger durch eine Schussverletzung stark verletzt worden. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart gebracht.











Unter zunächst unklaren Umständen hat in Baden-Württemberg ein Zwölfjähriger eine schwere Schussverletzung erlitten. Wie die Polizei in Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Montag mitteilten, zog sich der Junge die Kopfverletzung am Sonntagabend in einem Wohnhaus in Dietingen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart gebracht.