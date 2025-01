Zoll entdeckt Modellpanzer mit Schussfunktion in Paket

1 Diesen und einen weiteren Modellpanzer entdeckten Zollbeamte in einem Paket. Foto: Hauptzollamt Singen

In Konstanz machen Zollbeamte Mitte Januar einen nicht alltäglichen Fund: zwei ferngesteuerte Modellpanzer mit Schussfunktion. Die Details.











Zollbeamte in Konstanz haben bereits Mitte Januar zwei ferngesteuerte Modellpanzer mit Schussfunktion ohne CE-Kennzeichnung in einem Postpaket entdeckt. Wie das Hauptzollamt Singen nun berichtet, hatte der 43-jährige Empfänger die Modelle im Gesamtwert von rund 450 Euro in China bestellt.