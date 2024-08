Konstanz: Urteil: Mutter erlaubte sexuellen Missbrauch an Tochter

Weil sie nach Überzeugung des Gerichts ihre Tochter einem Mann für sexuelle Handlungen überlassen hat, ist eine 36-Jährige zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Das Urteil vor dem Landgericht Konstanz erging wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in 47 Fällen sowie wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern in 15 Fällen - jeweils mit Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger.

Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs

Der 25 Jahre alte Angeklagte wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 55 Fällen sowie wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 23 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Jahren und 3 Monaten verurteilt.

Lesen Sie auch

Die Taten spielten sich in Friedrichshafen und Hagnau am Bodensee ab - das Kind war zu Beginn acht Jahre alt und am Ende zehn.