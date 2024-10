Konstanz: Tödlicher Streit mit dem Ex? 45-Jährige vor Gericht

1 Eine 45-jährige Angeklagte (l) sitzt neben ihrem Verteidiger Jens Weimer im Landgericht Konstanz. Foto: dpa/Aleksandra Bakmaz

Eine Frau soll mit vier Messerstichen ihren Ex-Partner im Streit getötet und ihrem Arbeitskollegen davon erzählt haben. Nun steht sie wegen Mordverdachts vor Gericht.











Nach der Tat soll sie noch mit Freunden zu McDonalds gegangen sein: Eine 45-Jährige steht wegen Mordverdachts vor dem Landgericht Konstanz. Die Deutsche soll ihren Ex-Partner mit vier Messerstichen in den Rücken getötet haben. Die Tat spielte sich laut Staatsanwaltschaft auf dem Sofa in der Wohnung der Frau in Radolfzell am Bodensee ab. Sie soll den 50 Jahre alten zweifachen Vater im Streit getötet haben.