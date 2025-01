Konstanz: Schüsse an Tankstelle: Männer schweigen vor Gericht

1 Einem Mann wird nach Schüssen an einer Tankstelle versuchter Mord vorgeworfen Foto: dpa/Aleksandra Bakmaz

An einer Tankstelle in Konstanz fallen nach einem Streit in einer Disco Schüsse. Ein Mann wird getroffen. Den Tatverdächtigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Nun stehen sie vor Gericht.











Link kopiert



Mehr als sechs Monate nach den Schüssen auf eine Gruppe an einer Tankstelle hat in Konstanz am Bodensee der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter begonnen. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 35 und 20 Jahren wegen versuchten Mordes. Sie sollen im vergangenen Juli nach einem Streit in einer Disco mit einer Pistole auf sechs Menschen geschossen haben. Ein Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Vor Gericht schwiegen die Angeklagten.