Konstanz: Geflohener aus Psychiatrie ist Gewalttäter

Ein 20-Jähriger flieht am Samstag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Konstanz. Noch fehlt von ihm jede Spur. Nun ist bekannt, weswegen er untergebracht war.
Der aus einer Psychiatrie bei Konstanz geflohene 20-Jährige ist ein Gewalttäter. Er sei nach einem Messerangriff auf seinen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Trossingen im Kreis Tuttlingen dauerhaft untergebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Wegen einer paranoiden Schizophrenie sei er schuldunfähig. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.