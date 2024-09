1 Die Polizei ermittelt die Hintergründe. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Zwei Jugendliche haben eine Beziehung, die Familie hat damit aber ein Problem. Es fallen Schüsse.











Wegen der ehemaligen Beziehung zweier Jugendlicher sollen in Konstanz Schüsse gefallen sein. Verkehrspolizisten nahmen danach vier Männer in einem Fluchtauto auf der Autobahn 81 im Kreis Böblingen fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In dem Auto fanden sie mehrere Baseballschläger, Pfefferspray und eine Axtsäge.